La crise des réfugiés rohingya et le problème de l’objectivité

Par Gearóid Ó Colmáin, le 14 septembre 2017

Cet article aurait dû s’intituler « la crise des réfugiés dans l’État d’Arakan » ou « la crise des réfugiés birmans/bengalis ». Mais les lecteurs sont plus familiers avec des titres comme « la crise des réfugiés rohingya » ou « le génocide rohingya ». Pour quelle raison? Le 25 août, un groupe terroriste de l’Armée du Salut Rohingya d’Arakan [ARSA, Arakan Rohingya Salvation Army, anciennement Harakah al-Yaqin, NdT] appuyé par l’Arabie Saoudite a pris d’assaut trente postes de police dans l’État d’Arakan au Myanmar, tuant 12 officiers de police et deux civils. Le gouvernement birman a réagi en lançant une opération militaire de contre-insurrection à grande échelle. 59 insurgés furent tués.

Les autorités birmanes ont laissé fuiter des informations qui prouvent que le chef d’ARSA, Ata Ullah, avait préparé ces attaques avec le concours d’agents extérieurs des services de renseignements pakistanais et de terroristes de l’EI en Irak. Ceux qui soutiennent l’ARSA et la cause des Rohingyas accusent les militaires birmans (Tatmadaw) d’incendier des villages rohingya (bengalis orientaux). Le Tatmadaw affirme que les villages ont été incendiés par des terroristes, infiltrés parmi les communautés d’immigrants illégaux bengalis. Des milliers de Musulmans, de Bouddhistes et de Hindous ont fui les violences. De nombreux témoins oculaires et victimes bouddhistes ont décrit des massacres commis par des terroristes bengalis à des journalistes locaux au Myanmar. Ces nouvelles n’ont pas atteint les gros titres internationaux.

Des agences des droits de l’homme financées par le Département d’État US et par l’Arabie Saoudite, notamment Human Rights Watch, ont imputé l’ensemble des violences au Tatmadaw. Ainsi que l’a démontré l’expert de la Birmanie Rick Heizman, Human Rights Watch a publié des images de Bouddhistes s’enfuyant devant des terroristes bengalis, y compris un cliché montrant un homme être battu à mort par des Musulmans, prétendant que ce sont des Bouddhistes d’Arakan qui sont responsables des faits. Heizman définit ces actes comme de la désinformation délibérée, et entend apporter ces preuves devant la Cour Pénale Internationale et poursuivre Human Rights Watch pour crimes contre l’humanité.

Dans des articles précédents j’ai expliqué les raisons derrière la guerre médiatique en cours contre le Myanmar et les forces complexes d’origine ethnique, religieuse, historique et géopolitique qui alimentent cette violence. Aucun chercheur – pas même le gouvernement birman – ne prétend que toute la violence provient d’un seul camp. Mais tous les médias grand public, ainsi que la plupart des sources médiatiques alternatives, accusent le gouvernement du Myanmar et des « moines bouddhistes fascistes et racistes ». J’ai contesté ce consensus pendant ces deux dernières années, comme une simplification outrancière d’un conflit ethno-religieux compliqué et je continuerai à le faire. Ce qui suit est un échange entre un journaliste bangladais et moi-même. Le Bangladesh fait d’énormes efforts pour prendre soin des centaines de milliers de réfugiés qui fuient les violences dans le nord de l’État d’Arakan. Le gouvernement de la Ligue Awami du Premier Ministre Sheikh Hasina possède une longue histoire de lutte contre l’impérialisme et, comme le Myanmar, est confronté à la sinistre possibilité d’une campagne de déstabilisation et de changement de régime soutenue par Israël et les États-Unis. Le journaliste qui m’a contacté est désigné par les lettres « BJ », ci-dessous:

BJ: Je travaille pour le quotidien anglophone à plus grand tirage du Bangladesh. Tous les reporters qui reviennent de la région frontalière me disent la même chose, 99,99% des gens auxquels ils ont parlé leur disent qu’ils fuient le gouvernement/armée. Et je sais pertinemment, au moins pour certains d’entre eux, qu’ils ne sont pas en train de « mentir/tromper intentionnellement ». Cependant, en ce qui concerne la plupart des choses, j’ai du monde une opinion assez différente de la leur. Cette affaire, je ne la connais pas assez bien de première main, mais toutes les informations disponibles autour de moi racontent le même récit. Cela dit, je conserve encore l’esprit ouvert. J’ai suivi votre travail, et crois pleinement que vous êtes un homme doué d’éthique, par conséquent, s’il vous plaît continuez de progresser dans votre travail. Si ce que vous dites est vrai, alors les gens ont besoin de le savoir, en particulier autour de moi et vite. « Si » vous avez raison, ce qui n’entend pas que je pense le contraire. En dépit de tant d’apparentes « preuves convaincantes » qui ont atteint mes oreilles, c’est précisément dans ces moments-là, hé bien, qu’il y a souvent un rat quelque part.

GOC: Quand j’étais en Syrie à la fin du mois de mars 2011, juste deux semaines après que la première attaque des Islamistes ait tué de nombreux policiers et civils, j’ai parlé à de nombreux individus professant être anti-Assad, et qui étaient vraiment aimables. Certains d’entre eux étaient membres des Frères Musulmans. J’ai dîné avec eux. Ils étaient extrêmement amicaux. Ils m’ont dit des choses, plein de choses. J’ai entendu des histoires à propos des « Shabiha », la milice du gouvernement etc., sur le manque de liberté dans le pays; comment des pays comme le Qatar et l’Arabie Saoudite seraient meilleurs. J’ai écouté et pris note de ce qu’ils m’ont dit. Puis j’ai dîné avec des gens qui sont pro-Assad. Ils étaient aussi extrêmement aimables et amicaux. Je les ai écoutés. Ils avaient une toute autre histoire. Une fois que j’avais parlé à des gens de tous bords, j’ai pris du recul et considéré les puissances mondiales impliquées, les raisons de leur hostilité envers la Syrie et l’historique de leurs techniques de déstabilisation. C’était plus facile pour moi de placer ce qui se passait en contexte, car j’avais lu de nombreux documents de recherches US en politique étrangère et comprenais l’objectif du Sionisme au Moyen-Orient. J’avais également écrit au sujet de la guerre en Libye, et étudié les événements qui avaient mené au bombardement français de la Côte d’Ivoire l’année précédente. Quand vous étudiez de près les guerres menées par l’OTAN ou l’Occident, vous commencez à déceler des schémas et des motifs qui reviennent, comme les mouvements d’une symphonie. Beaucoup de gens ont été bernés par le Printemps Arabe parce qu’ils n’avaient pas étudié l’histoire des programmes US de « démocratisation ». Même si le gouvernement US confirme être l’instigateur des mouvements de contestation, de nombreux activistes continuent de répéter les mêmes slogans et mèmes diffusés par les agences US. L’empire US n’est pas omnipotent mais nombre des stratèges qui le servent ont un QI plus élevé que celui de leurs détracteurs gauchistes. Les médias de masse publient régulièrement des histoires épouvantables venant de « réfugiés syriens » à propos des crimes allégués d’Assad. Mais ils n’interviewent jamais les gens qui le soutiennent et qui ont été protégés par l’Armée Arabe Syrienne des terroristes soutenus par l’Occident. Ces gens-là se chiffrent par millions. Pourquoi ne sont-ils jamais entendus? Vos reporters ont-ils enquêté sur les manifestations pro-gouvernementales qui se sont déroulées au Myanmar, dénonçant les terroristes bengalis et leurs groupes de lobbyistes des droits de l’homme? Avez-vous examiné tous les exemples de fausses informations, de retouches d’images, etc.?

Le commencement de la guerre en Syrie était très semblable au Myanmar actuel. Avez-vous interviewé les minorités bouddhistes de votre pays pouvant avoir des liens avec des Bouddhistes du Myanmar? Avez-vous interviewé un seul des milliers de Bouddhistes qui déclarent fuir la terreur bengalie, et qui sont désormais eux aussi dans des camps de réfugiés? Les réfugiés bengalis sont des malheureux. Ce sont de pauvres gens qui sont manipulés par des criminels sans scrupules, dont la cervelle a été lessivée par une idéologie sataniste importée d’Arabie Saoudite. L’identité rohingya a été concoctée par la classe dirigeante bien introduite du Bangladesh, du Pakistan et du nord de l’État d’Arakan. Ce sont les paysans bengalis qui souffrent, pour servir leurs seigneurs des Frères Musulmans. Les Wahhabites peuvent polluer l’esprit de millions de gens. Le parti pris est une chose que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas surpasser. À chaque fois que j’ai interrogé des Musulmans pro-rohingya sur les crimes contre les Bouddhistes, ils ont tout simplement ignoré ma question. La seule conclusion que j’en tire, c’est qu’ils considèrent les Bouddhistes comme des sous-hommes. Je trouve particulièrement troublant de voir combien la bigoterie est répandue parmi les Musulmans – même parmi ceux qui affirment totalement rejeter le racisme et qui dans de nombreux cas défendent des causes justes. Je soupçonne qu’il existe un niveau équivalent de bigoterie parmi de nombreux Bouddhistes et Hindous. La bigoterie ne résoudra pas le problème.

BJ: Des points très intéressants. Je ne peux pas diverger sur la Syrie, ni sur l’Arabie Saoudite. Ni sur le fait qu’il y a en effet une similitude entre le Bangladesh (un peuple satisfait) et la Syrie avant le début de la guerre. Comme je vous l’ai dit M. Ó Colmáin, tous les éléments autour de moi sont criants du « récit officiel », comme c’est généralement le cas quand il se mijote quelque chose. Et même pour dire ouvertement que ce n’est peut-être pas ce qui se passe, hé bien disons que je ne l’ai pas beaucoup fait, tout simplement parce que les gens ne vont pas bien le prendre. C’est pourquoi je garderai l’esprit ouvert. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de pourri là-dessous. Et c’est pourquoi je vais attendre la suite de vos travaux avec enthousiasme.

Pour ce qui est des questions qui me sont directement adressées. Personnellement, je n’ai interviewé personne. Des gens que je connais ont interviewé des Bouddhistes birmans qui sont plutôt anti-Myanmar ou d’ONGs (je considère les deux comme nuls et inutiles). Ils ont interviewé des Rohingyas et des non-Rohingyas musulmans et hindous. Et ils ont dit que l’histoire qui domine, en prenant les deux groupes ensemble, est de loin que c’est l’armée qui est coupable (mais serait-il trop difficile de prétendre être l’armée?) mais apparemment très peu de Bouddhistes ont dit que c’était l’ARSA.

Je n’ai pas entendu parler des Bouddhistes, rien du tout, je ne sais même pas s’ils sont ici.

GOC: Encore une fois, le problème est tel que vous l’avancez. Les gens qu’ils ont interviewé sont anti-Myanmar ou viennent d’ONGs. Il y a plein de gens au Myanmar qui travaillent pour des ONGs occidentales, des officines médiatiques, etc. Et ils chantent tous la même chanson. Mais il y a des millions d’autres gens dotés d’une opinion différente. Pourquoi l’opinion de la majorité des citoyens du Myanmar est-elle systématiquement invalidée? Vous dites que les gens vont mal le prendre. La vérité peut être dure à entendre, et nombreux sont les gens qui la prennent mal. Les médias occidentaux parleront du manque de « transparence » et de « démocratie » au Myanmar mais ces termes sont vides de sens. En Occident nous vivons dans des oligarchies et toutes les décisions importantes affectant le public sont prises derrière des portes closes. Les opinions du public sont implantées par le biais de slogans répétés par des sténographes ignorants de médias cooptés. Dans notre société la recherche de la vérité est devenue un crime.

BJ: J’ai deux questions pour vous, et j’imagine que vous devrez deviner les réponses. 1) Que pense le gouvernement de la Ligue Awami de tout ceci, que projettent-ils de faire en fonction de leur compréhension de la situation. 2) Pareil, en ce qui concerne les gouvernements de l’Inde et de la Chine?

J’ai également vu beaucoup de photos prises par nos photographes directement dans les camps de réfugiés. Les conditions « ont l’air » terribles, je veux dire vraiment, vraiment mauvaises. Et bien sûr la plupart des gens ont un air un peu différent, mais beaucoup d’entre eux (peut-être 70%) ont cette touche bengalie très classique, comme les gens qui viennent de cette région.

Je demanderai peut-être à mon patron d’y aller moi-même, en fait.

GOC: Il n’y a aucun doute à propos de l’horreur des camps de réfugiés, et de l’infortune tragique dans laquelle se trouvent les réfugiés bengalis. La plupart des pays qui appellent à ce que la « communauté internationale » fasse quelque chose sont eux-mêmes responsables de la création de millions de réfugiés, et ont commis des génocides dans de nombreux pays. La Turquie et l’Arabie Saoudite sont les propagandistes-en-chef des Rohingyas! Je ne vais pas présumer pouvoir dire à un Bangladais ce que fabrique son propre gouvernement. Mais voici comment je vois la situation.